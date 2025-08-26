Hombres extranjeros son rescatados de red de explotación sexual en San José

Un hombre de 64 años fue detenido, este martes, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.



De acuerdo con la información policial, el imputado presuntamente reclutaba a hombres, en su mayoría extranjeros, a quienes mantenía bajo condiciones de prostitución en un local que funcionaba como sala de masajes, situado cerca de la Junta de Protección Social (JPS) en San José.

"La investigación se inició en enero de este año y, tras meses de diligencias, los agentes reunieron pruebas que apuntan a la operación de esta aparente red de explotación sexual.

"Como parte del operativo, se allanó el establecimiento y una casa en Hatillo 6, donde se decomisó evidencia relevante para el caso", dijo la Policía Judicial.

Durante la intervención, las autoridades lograron rescatar a cuatro posibles víctimas, todos hombres extranjeros, quienes habrían sido sometidos a esta situación de vulnerabilidad.



El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

