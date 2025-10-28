Hombres en moto entran a motel en Pavas y atacan a balazos a pareja

La Policía Judicial investiga un ataque armado ocurrido la noche de este lunes en un motel ubicado en Pavas, San José, donde un hombre murió y una mujer fue herida de gravedad tras ser atacados a balazos dentro del carro en que viajaban.



El hecho se registró a las 10:36 p. m., cuando las víctimas, identificadas con el apellido Montero, de 44 años, y una mujer de apellido Cedeño, de 35, ingresaban en un vehículo al establecimiento.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una motocicleta con dos ocupantes ingresó al parqueo del lugar y les disparó en varias ocasiones.

"Montero falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras que Cedeño fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

"Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del ataque y no se ha confirmado si ambas personas mantenían una relación sentimental", indicó el OIJ.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Montero trabajaba para una plataforma de transporte privado.

El OIJ mantiene el caso bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables del homicidio.

