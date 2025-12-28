Hombre y mujer mueren tras ser arrastrados por una ola en playa Esterillos

Un hombre y una mujer murieron ahogados la tarde de este sábado en playa Esterillos, en Parrita.

La Cruz Roja Costarricense (CRC) mantiene activa la búsqueda de un tercer sujeto hasta el cierre de esta publicación.

Preliminarmente, se maneja que las víctimas fueron arrastradas por una ola, mientras disfrutaban en la playa.

"De inmediato se destaca personal en el lugar para coordinar las acciones de búsqueda. Después de una hora de esfuerzos, se logran recuperar los cuerpos de dos personas adultas, un hombre y una mujer, los cuales fueron entregados a las autoridades correspondientes. "Se mantiene extraviado un hombre adulto. Los esfuerzos se mantienen a esta hora hasta lograr resultados positivos", explicó el coordinador operativo nacional del cuerpo de rescate, Alejandro Molina

La alerta sobre lo ocurrido ingresó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 2:42 p. m. y fue atendida inicialmente por una unidad básica de la Cruz Roja y una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas (CRC).

El caso quedó ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho. Entretanto, la Policía Judicial trasladará los cadáveres a la Sección de Patología Forense para la respectiva autopsia.