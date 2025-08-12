Hombre simulaba vender granizados y pipas frías para ocultar drogas en parque de Liberia

Un supuesto vendedor de granizados y pipas frías resultó ser, según las autoridades, la fachada de un negocio ilícito de distribución de drogas en el parque central de Liberia, Guanacaste.

El sospechoso, un hombre de apellido Melgara, nicaragüense de 49 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras varias semanas de investigación y seguimiento.

"La investigación, iniciada en julio por la delegación del OIJ en Liberia, determinó que el individuo utilizaba su aparente trabajo ambulante para encubrir transacciones de estupefacientes.

"La detención se realizó la tarde de ayer en el parque Héctor Zúñiga, donde los oficiales decomisaron dinero en efectivo en colones y dólares que, según las pesquisas, provendría de la venta de drogas", dijo la Policía Judicial.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.