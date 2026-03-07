Hombre se entrega a las autoridades tras decirles que mató a su esposa

Un hombre se entregó al Organismo de Investigación Judicial luego de decirle a las autoridades que presuntamente mató a su esposa.

Los hechos ocurrierón la tarde de este viernes en la comunidad de San Josecito de San Rafael de Heredia.​​

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Pública, al parecer el sujeto acudió a una oficina del OIJ acompañado de un abogado y confesó el crimen, donde fue detenido.

La Cruz Roja, por su parte, confirmó que el cuerpo de la víctima, una mujer de aproxidamente 45 años, se encontraba dentro de una casa, en una habitación y tapado con una sábana.

Según las autoridades de rescate presentaba heridas de presunta arma blanca.