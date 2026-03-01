Hombre se acerca a mujer dentro de comercio y la mata a balazos en Los Chiles

Una mujer nicaragüense de 21 años, identificada con el apellido Sequeira, murió la madrugada de este sábado tras ser atacada con arma de fuego en el sector de Medio Queso, en Los Chiles.



Así lo informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que detalló que el hecho se registró cuando la víctima se encontraba en un bar en compañía de otra persona, quien se retiró momentáneamente del lugar.



De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, "mientras la mujer permanecía sola se le acercó un sujeto que interactuó con ella por algunos instantes y luego, presuntamente, le disparó en varias ocasiones a corta distancia, impactándola en la espalda".



La víctima murió en el sitio del suceso. Según la investigación en curso, el sospechoso se dio a la fuga caminando tras el ataque.



Agentes judiciales recolectaron en la escena indicios balísticos de relevancia para el proceso investigativo y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.



Las autoridades mantienen investigan para determinar el móvil del homicidio y dar con el paradero del responsable del hecho violento.

