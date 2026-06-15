Hombre salió de casa porque le estaban dañando el carro y murió asesinado a balazos

Un hombre de 56 años falleció la noche de este domingo luego de ser herido con un arma de fuego cuando salió de su casa tras percatarse, al parecer, de que estaban causando daños a su vehículo en León XIII de Tibás, San José.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del incidente fue recibido a las 11:21 p. m.

La víctima, identificada con el apellido Aguilar, se encontraba en su casa cuando presuntamente notó que estaban dañando su automóvil, por lo que salió del inmueble para verificar la situación.

"Minutos después, cuando se encontraba en la vía pública, fue abordado por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Al parecer, el acompañante descendió del vehículo y le disparó en varias ocasiones.

"Aguilar fue trasladado de emergencia a un centro médico con una herida por arma de fuego en la axila. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, fue declarado sin signos de vida minutos después de su ingreso", señaló el OIJ.

En la escena, agentes judiciales ubicaron al menos 16 indicios balísticos, los cuales fueron recolectados para su respectivo análisis en los laboratorios de Ciencias Forenses.



El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

