Hombre quedó atrapado en pozo minero y es rescatado en estado crítico en Abangares

La Cruz Roja Costarricense atendió la mañana de este lunes, a las 11:20 a.m., una emergencia en el sector de Las Juntas de Abangares, Guanacaste, donde un hombre cayó a un pozo minero de gran profundidad.



Según informó la benemérita institución, seis ambulancias, una unidad operativa y un vehículo de rescate especializado fueron movilizados con urgencia hacia la escena.

"El afectado permanecía con vida al momento de la llegada de los equipos de emergencia, e incluso se le escuchaba pedir ayuda desde el fondo del pozo, lo que intensificó la rápida acción de los rescatistas.

"Gracias al trabajo conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se logró la extracción del paciente en una compleja maniobra", señaló Cruz Roja.

Posteriormente, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Abangares, donde recibe atención médica especializada.

