Hombre queda inconsciente dentro de fosa séptica y es rescatado fallecido en Grecia

La Cruz Roja Costarricense atendió a las 7:42 a.m. de este domingo una emergencia en el sector de Grecia, en Alajuela, donde se reportó a un hombre inconsciente dentro de una fosa séptica de aproximadamente cinco metros de profundidad.



De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades de emergencia, la víctima se encontraba realizando labores dentro de la estructura, la cual estaba vacía, cuando sufrió una descompensación.



A la llegada de la primera unidad al sitio, los cruzrojistas ubicaron al paciente en condición de paro cardiorrespiratorio.



Las labores de extracción se extendieron por más de una hora debido a las condiciones del lugar. Cerca de las 8:50 a.m., los equipos de emergencia lograron sacar al hombre hacia una zona segura, donde se confirmó que no presentaba signos de vida.



El operativo se desarrolló de manera conjunta entre la Cruz Roja Costarricense y otras instituciones de atención de emergencias que colaboraron en el sitio.

