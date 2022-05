Hombre que sobrevivió a accidente en palmera: “Estaba muy alta, pero sabíamos lo que hacíamos”

Un hombre sobrevivió a un percance cuando cortaba una palmera de 27 metros de alto, sufrió un latigazo y quedó colgando con una motosierra en una de las manos.



“La palmera esta estaba muy alta, teníamos unos obstáculos abajo de un techo, no se podía meter una grúa, era la única manera, para poder cortarla y que no cayera en el techo había que cortarla a la mitad y la jalamos con el carro”, explicó Enrique Jiménez, sobreviviente.

Este vecino de Santa Ana con amplia experiencia en jardinería, poda de árboles, hace trabajos de pintura y remodelaciones.

Él llegó al lugar junto a otras personas con las que labora y comenzaron.

“Todos los que andábamos sabíamos que la chuncha iba a reventar, yo sabía, pero no sabía que iba a reventar tan duro, si reventó fuerte, pero había que jalarla fuerte para que cayera al río, aparte de los 27 metros de la palmera, abajo había un río de 40 metros, se sabía que eso iba a pasar, por eso amarramos bien la escalera con dos mecates, yo venía con arnés previamente”, agregó Jiménez.

En primera instancia él no cortaría la palmera, pero debido a la altura el señor a cargo no lo pudo hacer y subió Enrique.

“Amarré la motosierra al lado derecho y corto al lado izquierdo, en el primer tiro yo vi que no era tanto, pero en el segundo de no ser por arnés no estaría contando el cuento”, dijo el muchacho.