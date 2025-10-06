EN VIVO
Hombre que intentaba bajar yuplones muere al caer de árbol en Upala

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron al lugar no presentaba signos de vida.

Por Luis Jiménez 6 de octubre de 2025, 16:16 PM

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica y caer mientras intentaba bajar yuplones de un árbol, en Upala de Alajuela.

Los hechos ocurrieron a las 12:38 p. m. en la comunidad de Las Delicias. 

El hombre, identificado con el apellido Pérez y de 38 años, al parecer, tocó accidentalmente un cable de alta tensión en el momento en que estaba en la parte alta del árbol.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron al lugar el hombre ya no presentaba signos de vida.

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y el caso se encuentra en investigación.

