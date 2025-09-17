Hombre que apuntó con un taladro a exnovia y le arrancó el cuero cabelludo irá a prisión

Un hombre de apellido Salazar fue condenado a cinco años de prisión por privación de libertad y maltrato en perjuicio de su exnovia, tras un violento hecho ocurrido el pasado 3 de agosto en San Ramón de Alajuela.



El Tribunal Penal de San Ramón dictó la sentencia el viernes anterior, tras la solicitud de la Fiscalía de la localidad, en un proceso tramitado en Flagrancia que tardó menos de mes y medio en resolverse.

"Según la investigación, el imputado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante tres meses, la cual había finalizado hacía el mismo lapso de tiempo al momento de los hechos.

"Ese día, Salazar contactó a la mujer y le pidió que lo visitara en su casa, ubicada en San Miguel de Piedades Sur, argumentando que se sentía mal. La ofendida acudió al sitio en taxi, momento en que el acusado tomó un taladro, lo encendió cerca de su cabeza y le ocasionó desprendimiento de cabello y lesiones en el cuero cabelludo", indicó la Fiscalía.

La víctima intentó escapar, pero fue retenida durante aproximadamente una hora e impedida de comunicarse con terceros. Finalmente, logró avisar a su madre, quien dio alerta a las autoridades para ponerla a salvo.

Mientras la condena queda en firme, el sentenciado deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.

