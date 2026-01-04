Hombre pierde control de carro y mata dos personas, entre ellas un niño

Un hombre y un niño murieron la madrugada de este domingo tras un atropello múltiple ocurrido en Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, informó la Cruz Roja Costarricense.



La emergencia fue atendida a las 05:22 a.m., luego de que un vehículo liviano perdiera el control y atropellara a varias personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar, cinco personas fueron impactadas, entre ellas un menor de edad, y se alertó inicialmente sobre una persona prensada debajo del automóvil (vea el video adjunto en la portada).



A la llegada de las unidades de la Cruz Roja, los socorristas confirmaron que un niño de 12 años y un hombre de 28 años se encontraban sin signos vitales, por lo que fueron declarados fallecidos en la escena.



Además, un hombre fue valorado en condición urgente y trasladado a la Clínica de Santa Cruz para su atención médica. Otras cinco personas fueron evaluadas en el sitio y catalogadas en condición estable, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.



Las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo no han sido detalladas y permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.







