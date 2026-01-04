Hombre pierde control de carro y mata dos personas, entre ellas un niño
Los hechos ocurrieron en Santa Cruz, Guanacaste. Además de las dos víctimas mortales, un hombre fue trasladado en condición urgente, mientras que otras cinco personas resultaron con lesiones leves.
Un hombre y un niño murieron la madrugada de este domingo tras un atropello múltiple ocurrido en Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, informó la Cruz Roja Costarricense.
La emergencia fue atendida a las 05:22 a.m., luego de que un vehículo liviano perdiera el control y atropellara a varias personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte preliminar, cinco personas fueron impactadas, entre ellas un menor de edad, y se alertó inicialmente sobre una persona prensada debajo del automóvil (vea el video adjunto en la portada).
A la llegada de las unidades de la Cruz Roja, los socorristas confirmaron que un niño de 12 años y un hombre de 28 años se encontraban sin signos vitales, por lo que fueron declarados fallecidos en la escena.
Además, un hombre fue valorado en condición urgente y trasladado a la Clínica de Santa Cruz para su atención médica. Otras cinco personas fueron evaluadas en el sitio y catalogadas en condición estable, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.
Las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo no han sido detalladas y permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.