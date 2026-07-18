Hombre murió electrocutado en construcción de Barrio México

Un hombre de 34 años perdió la vida la mañana de este sábado en Barrio México luego de entrar en contacto con un cable de alta tensión.



El hecho fue registrado a las 7:30 a. m. frente al antiguo Castro's Bar.



Según el reporte de la Cruz Roja, la víctima se encontraba trabajando en el tercer piso de una construcción cuando, por razones que ahora se investigan, tocó uno de los cables de alta tensión del tendido eléctrico público.



Varias unidades de rescate se hicieron presentes al lugar; sin embargo, la víctima fue declarada fallecida en el sitio.



El caso está ahora en manos de las autoridades judiciales.

