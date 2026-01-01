Hombre murió atropellado mientras intentaba cruzar circunvalación en Hatillo

Un hombre perdió la vida la noche de este miércoles mientras intentaba cruzar la vía en Circunvalación Sur, entre Hatillo 6 y 8.



Según el reporte de las autoridades, el hecho se presentó pasadas las 9 p. m.



Al lugar se hicieron presentes recursos de Cruz Roja, Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Tránsito.



De momento no ha trascendido la identidad de la víctima.

