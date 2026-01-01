Sucesos
Hombre murió atropellado mientras intentaba cruzar circunvalación en Hatillo
La víctima fue declarada fallecida en el lugar.
Un hombre perdió la vida la noche de este miércoles mientras intentaba cruzar la vía en Circunvalación Sur, entre Hatillo 6 y 8.
Según el reporte de las autoridades, el hecho se presentó pasadas las 9 p. m.
Al lugar se hicieron presentes recursos de Cruz Roja, Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Tránsito.
De momento no ha trascendido la identidad de la víctima.