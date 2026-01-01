EN VIVO
Hombre murió atropellado mientras intentaba cruzar circunvalación en Hatillo

La víctima fue declarada fallecida en el lugar.

Por Juan José Herrera 1 de enero de 2026, 13:09 PM

Un hombre perdió la vida la noche de este miércoles mientras intentaba cruzar la vía en Circunvalación Sur, entre Hatillo 6 y 8.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se presentó pasadas las 9 p. m.

Al lugar se hicieron presentes recursos de Cruz Roja, Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Tránsito.

De momento no ha trascendido la identidad de la víctima.

