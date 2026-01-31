Hombre murió acribillado mientras estaba parqueado en vía pública

Un hombre murió asesinado a balazos la noche de este viernes en barrio La Cruz, en Nicoya de Guanacaste.



Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue identificada con el apellido Morales, de 36 años.



Al parecer, el ahora fallecido se encontraba parqueado en vía pública abordo de su motocicleta cuando fue atacado a balazos por otros dos sujetos que también viajaban en motocicleta.



Los hechos se registraron pasadas las 7 p. m.



Morales fue impactado en varias oportunidades y declarado fallecido en el sitio.



Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y ahora las autoridades judiciales recaban pruebas para tratar de dar con los responsables del homicidio.