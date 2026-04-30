Hombre muere y otro resulta herido en ataque armado contra carro parqueado en Desamparados

Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad en un ataque armado registrado en Desamparados.

El hecho ocurrió a eso de las 12:14 a. m. de este jueves en el barrio La Guaria de San Rafael Abajo, en el cantón josefino, según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Inicialmente, se maneja que los ofendidos estaban a bordo de un carro estacionado, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron y les dispararon múltiples ocasiones.

En la escena se atendieron dos pacientes, uno sin signos vitales, identificado como de apellido Fonseca (48 años) y otro herido de gravedad, de apellido Madrigal (40), quien tuvo que ser trasladado en condición grave al Hospital San Juan de Dios (HSJD). Ambos tenían heridas de bala a lo largo de sus cuerpos.

La escena y el caso quedaron en manos de la Policía Judicial para la pesquisa correspondiente.