Hombre muere tras violento choque y conductor termina detenido en aparente estado de ebriedad

Un hombre identificado con el apellido Solano, de 35 años, falleció la noche de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 1, en El Coyol de Alajuela, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El incidente fue reportado a las 11:20 p.m., cuando en apariencia el ahora fallecido viajaba en un vehículo tipo pick-up y, por razones que se investigan, habría sido colisionado por otro automóvil en la parte posterior.



De acuerdo con la Policía Judicial, el impacto provocó que el pick-up realizara un giro en U y posteriormente ambos vehículos cayeran a una cuneta.



A raíz de la colisión, Solano falleció en el sitio. Mientras tanto, el conductor del otro vehículo, identificado con el apellido Aguilar, de 39 años, fue detenido en el lugar ya que se encontraba en aparente estado de ebriedad.



El sospechoso quedó a las órdenes de la Fiscalía, quien determinará su situación jurídica.



El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.

