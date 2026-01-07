Hombre muere tras ser golpeado y apuñalado dentro de gimnasio en Puntarenas

Un hombre de 46 años falleció la noche de este martes dentro de un gimnasio en Barranca, Puntarenas, tras ser agredido por varias personas.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del suceso ingresó minutos antes de las 12 medianoche de este martes, el cual alertaba sobre un hombre fallecido en un centro de acondicionamiento físico en ese distrito puntarense.

La víctima fue identificada con el apellido Gutiérrez, de 46 años.



Aparentemente, el hombre fue golpeado por varios sujetos dentro del establecimiento y presentaba heridas provocadas con arma blanca. En el sitio, los agentes recolectaron indicios relevantes para el desarrollo de la investigación.



Por este hecho, dos personas fueron detenidas como sospechosas. El cuerpo de Gutiérrez fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ.

