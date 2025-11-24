Hombre muere tras ser atacado por su propio perro en plena vía pública en Cieneguita

Un hombre murió la noche de este domingo en Cieneguita de Limón luego de ser atacado por su propio perro mientras caminaba por la vía pública.



Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a la Fuerza Pública mediante una llamada que reportaba la agresión.

"El fallecido, de apellido Norman y 29 años, paseaba al animal cuando, por razones que se desconocen, el animal lo atacó causándole múltiples heridas en los brazos, cuello y tórax", indicó la Policía Judicial.

La Cruz Roja trasladó al hombre al Hospital Tony Facio, donde fue declarado fallecido por el personal médico.

Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

