Hombre muere tras ser arrastrado por corriente en playa Palo Seco

La tarde de este jueves la Cruz Roja recibió la alerta de un accidente acuático en playa Palo Seco, sector de Parrita, Puntarenas.

El reporte inicial señalaba que una persona estaba siendo arrastrada por la corriente. De inmediato, una unidad de soporte básico se desplazó al lugar para atender la emergencia.

Al llegar a la escena, los socorristas valoraron a un hombre de aproximadamente 43 años de edad, quien se encontraba sin signos vitales.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.