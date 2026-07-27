Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en plena vía pública

Un hombre murió la noche de este domingo tras recibir una herida con arma blanca en el cuello en el sector de avenida 8, San José.

Los hechos ocurrieron pasadas las 9 p. m. El hombre se encontraba en vía pública.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido fue atacado por razones que ahora se encuentran bajo investigación.

La víctima murió en el sitio. El cuerpo quedó bajo custodia de las autoridades para el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.