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Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en plena vía pública

La víctima fue declarada fallecida en el sitio.

Archivo | Teletica.com
Archivo | Teletica.com
Por Mariana Valladares 27 de julio de 2026, 10:23 AM

Un hombre murió la noche de este domingo tras recibir una herida con arma blanca en el cuello en el sector de avenida 8, San José.

Los hechos ocurrieron pasadas las 9 p. m. El hombre se encontraba en vía pública.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido fue atacado por razones que ahora se encuentran bajo investigación.

La víctima murió en el sitio. El cuerpo quedó bajo custodia de las autoridades para el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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