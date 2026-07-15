Hombre muere tras ser agredido en Tobosi de Cartago

Un hombre murió la tarde de este martes luego de ser agredido en Tobosi de Cartago, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades.

El incidente se registró alrededor de las 6:25 p. m. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, cuando los socorristas llegaron al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fuerza Pública confirmó que un hombre fue detenido como sospechoso de participar en el caso.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el hecho se habría originado por un conflicto relacionado con una bicicleta.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.



