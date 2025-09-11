Hombre muere tras recibir varios disparos en Cartago

Un hombre murió este jueves tras ser atacado a balazos en el sector de Oreamuno, específicamente en El Bosque, detrás de las instalaciones de JASEC.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 p. m., según confirmó la Cruz Roja. Al llegar la primera ambulancia al sitio, los paramédicos declararon al hombre fallecido en plena calle.

La Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los responsables del ataque, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni detalles sobre los posibles móviles del crimen.