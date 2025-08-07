Hombre muere tras recibir múltiples balazos mientras conducía en Canoas de Alajuela

Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves mientras conducía un vehículo por la localidad de Canoas, en Alajuela. El ataque ocurrió cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el automóvil en movimiento.



El crimen ocurrió en vía pública y producto del tiroteo una mujer que viajaba como acompañante también resultó herida. La acompañante fue ﻿trasladada de emergencia a un centro médico, aunque su condición no ha sido detallada por las autoridades.



Según el reporte preliminar recibido por este medio, los atacantes se movilizaban en motocicleta y dispararon al menos 30 veces contra el vehículo, según la cantidad de casquillos recolectados en la escena.



La identidad del fallecido no fue revelada de inmediato, mientras que el móvil del ataque aún se encuentra bajo investigación. Agentes judiciales se mantienen en la zona recabando evidencia.





