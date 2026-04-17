Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en Guachipelín de Escazú

Un hombre de aproximadamente 50 años murió la mañana de este viernes luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en lo alto de un árbol, en el sector de Guachipelín de Escazú, confirmaron autoridades en el lugar.

El incidente se reportó específicamente frente a un comercio ubicado sobre la vía principal en San Rafael de Escazú, donde la víctima quedó suspendida a aproximadamente 15 metros de altura tras el contacto con el tendido eléctrico.

Según el reporte preliminar, el ahora fallecido estaba cortando una rama, la cual hizo contacto con los cables y generó la descarga eléctrica.



De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el hombre presentaba quemaduras de gravedad producto de la electrocución y permanecía inconsciente al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Debido a la complejidad del rescate, la Benemérita movilizó cinco unidades entre ambulancias de soporte básico y avanzado, así como equipos especializados en rescate vertical y atención de incidentes eléctricos.

A las 11:15 a. m., un equipo de Teletica.com confirmó con las autoridades presentes en el sitio que el hombre fue declarado fallecido. De momento, su identidad no ha trascendido.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de lo ocurrido.