Hombre muere tras recibir cuatro disparos en rostro y cuello

Un violento homicidio ocurrió la madrugada de este domingo en Lomas del Río, en Pavas. Un hombre de 30 años de apellido Monroe fue atacado a balazos cuando caminaba por la vía pública.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso se reportó pasada la medianoche, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Minutos después, el cuerpo del hombre fue hallado sin vida con dos impactos de bala en la cara y dos en el cuello.



Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios acudieron al lugar, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



En la escena se recolectaron varios indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis. El caso se mantiene en investigación con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque, establecer un posible móvil y dar con los responsables.





