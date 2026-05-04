Hombre muere tras perseguir a sospechosos que le habían disparado en Jacó

Un hombre murió luego de perseguir a dos sujetos que, minutos antes, le habrían disparado mientras viajaba en su vehículo en Garabito.

El fallecido fue identificado con el apellido Campos, de 38 años.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre conducía por Calle La Nación cuando fue atacado y recibió dos impactos de bala.

Tras resultar herido, siguió a los sospechosos en motocicleta y los impactó con su vehículo. Sin embargo, tras la colisión falleció en el sitio.

El hecho permitió la detención de dos personas: un menor de 17 años, quien quedó bajo custodia policial tras ser trasladado al hospital por heridas, y un hombre de apellido Bonilla, de 19 años, a quien se le decomisó la motocicleta.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades.



