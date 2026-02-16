Hombre muere tras intercambio de disparos con Policía en Alajuelita

Un intercambio de disparos que involucró a oficiales de la Fuerza Pública cobró la vida de un hombre la noche del domingo en Cerro Bonito de Alajuelita.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como de apellido Fajardo, de 21 años de edad.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Judicial, el agraviado presuntamente participaba de una riña a eso de las 7 p. m., cuando a la escena arribaron los agentes.

En un momento dado, una persona abrió fuego, lo que dio paso a un tiroteo que terminó con el fallecimiento del joven.

Una vez que el Organismo de Investigación Judicial tomó control del caso, se decomisaron las armas de reglamento a los tres uniformados que atendieron el incidente, confirmó la Policía Judicial ante consulta de Teletica.com. También se llevó a cabo la recolección de indicios balísticos en el lugar de los hechos.

Tanto el cadáver como las evidencias fueron remitidos a la Ciudad Judicial, en San Joaquín de Flores. Al cuerpo se le practicará la autopsia respectiva en la Sección de Patología Forense, mientras que a los casquillos se les efectuarán análisis de laboratorio.

﻿Ahora, la Policía Judicial busca esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho. La investigación avanza sin que hasta ahora se hayan reportado detenidos.

Noche violenta

El incidente de Alajuelita fue tan solo el primero de cinco homicidios que tuvieron lugar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

A eso de las 9:46 p. m., un sujeto de apellido Mora, de 45 años, fue asesinado de una puñalada en el cuello que le cortó la yugular, detalló el OIJ.

La víctima, en apariencia, era habitante de calle y se había visto involucrada en una riña con otro individuo, quien se dio a la fuga.

Unos minutos más tarde, pero en Talamanca, un hombre de apellido Reyes, de 38 años, murió en un centro médico al que fue trasladado tras haber sufrido golpes con un objeto contundente. Por este caso fue detenido un adulto mayor de 70 años, de apellido Morales, quien en apariencia respondió a un ingreso forzoso del ahora fallecido a la vivienda.

Cerca de las 11 p. m., en San Nicolás de Cartago, se dio un nuevo ajusticiamiento, cuando un hombre de apellido Villar, de 24 años, fue despojado de su vida a balazos.

Preliminarmente, la Policía Judicial maneja que los responsables de este homicidio interceptaron al agraviado cuando transitaba por vía pública y le dispararon en varias ocasiones. Los tiradores iban a bordo de una motocicleta.

Además de estos casos, la Cruz Roja Costarricense (CRC) confirmó haber atendido un reporte de un sujeto herido de bala en la cabeza, la madrugada de este lunes en Limón.

No obstante, a la llegada de los socorristas, el individuo —quien hasta el cierre de esta publicación no había sido identificado— no presentaba signos de vida.