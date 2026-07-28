Hombre muere tras incendio en Guanacaste: casa de solo una entrada tenía candado

Un hombre de aproximadamente 45 años fue localizado sin vida la tarde de este martes dentro de una casa que se incendió en el sector de Cedros de Cañas, en la provincia de Guanacaste, según informó el Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió un kilómetro al sur de la plaza de deportes de Cedros, en dirección hacia Parallón.

Al llegar al sitio, la primera unidad de la Estación de Bomberos de Cañas encontró una densa columna de humo que salía de una estructura prefabricada de aproximadamente 40 metros cuadrados.

Fue durante las labores de ingreso y control del fuego que los bomberos localizaron el cuerpo de un hombre en el baño de la vivienda.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la estructura contaba con una única entrada, la cual tenía un candado colocado por la parte de afuera.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no es posible confirmar que el fallecimiento de la víctima esté relacionado directamente con el incendio, por lo que será la investigación la que determine las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, mientras el Cuerpo de Bomberos trabaja de manera coordinada con la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación para esclarecer lo sucedido.