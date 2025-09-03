Hombre muere tras explotar horno en soda de Heredia

La tarde de este miércoles, la Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de una explosión en el horno de una soda ubicada en San Rafael de Heredia.



Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que un hombre de 55 años resultó afectado por el incidente y fue declarado fallecido en la escena.

"Se trató de la deflagración de un horno de gas licuado de petróleo (GLP), cuya tapa se desprendió y golpeó al ahora fallecido", dijo el Cuerpo de Bomberos.

El mortal accidente ocurrió a las 3 p. m. en San Rafael, a unos ocho kilómetros del Monte de la Cruz.



El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.

