Hombre muere tras choque múltiple en Guanacaste

Un hombre de 61 años, de apellido Irigoyen y nacionalidad nicaragüense, murió la mañana de este domingo tras una colisión múltiple ocurrida en el sector de Palmira, en Cañas, Guanacaste, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El incidente fue reportado a las 5:25 a.m. a la Cruz Roja Costarricense. De acuerdo con la información preliminar, un primer vehículo quedó varado sobre la carretera, por lo que el conductor decidió bajarse para atender la situación.

Debido a la hora y a la presencia de neblina en la zona, la visibilidad era reducida. En esas circunstancias, un segundo vehículo que transitaba por el lugar no logró detectar a tiempo lo ocurrido y colisionó contra el automóvil detenido, prensando al conductor.



Minutos después, un motociclista que circulaba por la zona se detuvo para intentar brindar ayuda. Posteriormente, otros dos vehículos llegaron al sitio y colisionaron casi de manera simultánea, aparentemente por las mismas condiciones de baja visibilidad.



Como resultado del accidente, además del fallecido, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Liberia para recibir atención médica.



Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en el hecho.