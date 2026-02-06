Hombre muere tras chocar contra árbol en Sabana Norte

Un hombre entre 35 y 40 años murió luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en Sabana Norte, la madrugada de este viernes.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el conductor se desplazaba desde San José hacia Pavas cuando, al ingresar al bulevar frente a McDonald’s, entre ese restaurante y el Hotel Hilton, perdió el control del vehículo y chocó violentamente contra un árbol (ver video adjunto de Telenoticias).



Producto del impacto, el hombre salió expulsado del automotor. Testigos alertaron de inmediato a los socorristas, quienes al llegar al lugar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

​“El paciente tenía traumas muy importantes a nivel de cara, cadera, piernas y tórax. Fue una colisión bastante aparatosa”, explicó Sergio Gutiérrez, funcionario de la Cruz Roja que atendió la emergencia.

En el sitio permanecieron agentes del OIJ realizando el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias, mientras que oficiales de la Policía de Tránsito y de la Policía Municipal de San José colaboraron con la regulación vehicular.



Aunque la circulación se mantiene parcialmente habilitada, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas por Sabana Norte, Canal 7 o la vía principal de Pavas, ya que el cierre del bulevar se mantuvo hasta que finalizara el trabajo judicial.



Además, se pidió a los automovilistas evitar el llamado “efecto mirón”, ya que frenar para observar el accidente podría generar nuevos incidentes en una zona de alto tránsito.



El caso quedó en manos del OIJ, que determinará las causas exactas del accidente.