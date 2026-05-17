Hombre muere tras caer y ser arrastrado por río en Tambor de Alajuela

La Cruz Roja Costarricense atendió un accidente acuático reportado a las 2:30 p.m. de este domingo en el sector de Tambor de Alajuela, específicamente en el cauce del río Itiquís, tras la caída de un hombre adulto en el agua.



De acuerdo con la información suministrada por los cuerpos de emergencia, al lugar fueron desplazadas dos unidades de la institución y personal especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.



Mientras se desarrollaban las labores de abordaje y valoración de la escena, rescatistas destacados en el sector confirmaron, cerca de las 3:40 p.m., que el hombre adulto no presentaba signos de vida.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la caída del adulto al río.



El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.