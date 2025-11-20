EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Hombre muere tras brutal golpe en la cabeza en Los Guido de Desamparados

La víctima tenía 48 años, aproximadamente.

Por Eric Corrales 19 de noviembre de 2025, 19:44 PM

Un hombre de 48 años fue asesinado tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en Los Guido de Desamparados. 

El ataque ocurrió la noche de este miércoles en el sector 4, 25 al norte del Super Favorito. 

Rita Rodríguez, de la central de comunicación de la Cruz Roja, informa a Teletica.com que cuando llegaron los paramédicos , la víctima ya se encontraba sin vida y presentaba una herida importante en la cabeza.  

La Policía Judicial realiza el levantamiento del cuerpo y la Fuerza Pública mantiene acordonada la zona.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas