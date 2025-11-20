Sucesos
Hombre muere tras brutal golpe en la cabeza en Los Guido de Desamparados
La víctima tenía 48 años, aproximadamente.
Un hombre de 48 años fue asesinado tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en Los Guido de Desamparados.
El ataque ocurrió la noche de este miércoles en el sector 4, 25 al norte del Super Favorito.
Rita Rodríguez, de la central de comunicación de la Cruz Roja, informa a Teletica.com que cuando llegaron los paramédicos , la víctima ya se encontraba sin vida y presentaba una herida importante en la cabeza.
La Policía Judicial realiza el levantamiento del cuerpo y la Fuerza Pública mantiene acordonada la zona.