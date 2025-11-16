Hombre muere en violento choque que partió un vehículo en dos en Pocosol

Un hombre murió este domingo en un violento accidente ocurrido en Pocosol, San Carlos, Alajuela, donde dos vehículos colisionaron.

El impacto fue tan fuerte que uno de los carros quedó partido en dos.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar a la escena, un hombre adulto fue encontrado sin signos vitales.

Además, atendieron a otros tres pacientes adultos: dos en condición urgente y uno estable, quienes fueron trasladados a la Clínica de Santa Rosa.

La emergencia fue reportada a las 10:10 a. m.

Al sitio acudieron tres unidades básicas de Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado detalles sobre cómo ocurrió el choque.



