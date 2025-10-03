Hombre muere en San Sebastián tras intento de robo

Un hombre identificado con el apellido Bustillo, de 35 años, murió la noche de este jueves en San Sebastián, luego de un confuso incidente en el que, según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cayó junto con otro sujeto desde el techo de una iglesia.

El hecho se reportó alrededor de las 9:00 p.m., cuando Bustillo y otro hombre estaban en lo alto del templo porque intentaban ingresar a robar. Al precipitarse dentro del inmueble, fueron sorprendidos por varias personas que se encontraban en el lugar, quienes reaccionaron de forma violenta contra ellos.

De acuerdo con la información policial, uno de los individuos logró escapar, mientras que Bustillo fue golpeado, amarrado de manos y pies, y al parecer también recibió una herida con arma blanca.

Las autoridades fueron alertadas minutos después y al llegar al sitio declararon al hombre fallecido. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte.

El caso se mantiene en investigación y, hasta el momento, no hay personas detenidas.