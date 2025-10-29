Hombre muere en incendio que consumió cuatro casas en Goicoechea

El incendio ocurrido la madrugada de este miércoles en barrio Cristal de Goicoechea cobró la vida de un hombre de unos 60 años de edad.

La muerte del sujeto la confirmó el Cuerpo de Bomberos, tras una segunda búsqueda en la escena (vea video adjunto).

Vecinos refirieron a Telenoticias que el hombre vivía solo y que era bastante querido en la comunidad. De momento, se desconoce la identidad de la víctima mortal.

Los apagafuegos lograron rescatar a dos niños y dos adultos, quienes permanecían atrapados en una de las cuatro casas que fueron consumidas por el incendio.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar las circunstancias que mediaron en el hecho.