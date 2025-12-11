Hombre muere en hospital tras tiroteo en Curridabat, confirma OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte de un hombre tras el ataque armado ocurrido este jueves, cerca del mediodía, en el sector de Tirrases, Curridabat, calle La Garita.

Preliminarmente, se indicó que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en distintas direcciones contra un grupo de personas que se encontraba en vía pública.

El fallecido fue identificado con el apellido Villalobos, de 45 años, quien recibió impactos de bala en la zona genital y en los glúteos. Fue trasladado en vehículo particular al Hospital Calderón Guardia, donde fue declarado sin vida.

Su cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Además, un joven de apellido Morales, de 19 años, resultó con una herida de bala en el torso, y otro hombre de apellido Orozco, de 47 años, sufrió lesiones en una pierna. Ambos fueron ingresados al mismo centro médico para recibir atención especializada.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil y dar con los responsables del homicidio.