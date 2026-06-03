Hombre muere durante intervención de la Policía Municipal en Goicoechea

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de aproximadamente 41 años ocurrida la noche de este martes en el centro de Vista de Mar de Goicoechea , San José, durante una intervención de la Policía Municipal .

De acuerdo con la Cruz Roja, la víctima presentaba una herida de bala en el tórax. Según la información preliminar, los oficiales aparentemente intentaban ejecutar una diligencia relacionada con una orden judicial cuando se produjo un altercado entre el hombre y uno de los policías.

Por tratarse de un caso en investigación, la jefatura de la Policía Municipal de Goicoechea indicó a este medio que no brindará mayores detalles hasta que avancen las pesquisas.

En videos obtenidos por Teletica.com se aprecia a los vecinos molestos gritándoles improperios a los oficiales.