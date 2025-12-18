Hombre muere durante incendio en Alajuela

Un hombre adulto murió, este jueves, durante un incendio ocurrido en el centro de Alajuela.

La emergencia se presentó minutos antes del mediodía en un restaurante ubicado frente a la casa de “Pollo Macho”.

Según la información de la Central del Cuerpo de Bomberos, cuando sus funcionarios llegaron, el fuego ya había sido controlado. Por lo tanto, se presume que el fallecimiento de la persona se dio por la “impresión” de lo sucedido y no directamente por las llamas.

El llamado de alerta fue atendido con una unidad extintora.

El caso permanece en investigación.



