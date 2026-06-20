Hombre muere de un disparo en la cabeza tras aparente riña en Liberia

Un hombre de 44 años, de apellido Gutiérrez y de nacionalidad nicaragüense, falleció la tarde de este viernes luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante una aparente riña en Liberia, Guanacaste.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró poco después de las 4:00 p. m. en el sector de Paso Tempisque, en Palmira.

Según la información preliminar que manejan las autoridades, la víctima habría sostenido una discusión con otro hombre, quien presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó antes de escapar del lugar.



Agentes del OIJ de Liberia se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial.



Las autoridades se mantienen en investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio, determinar el móvil del ataque e identificar y localizar al sospechoso.

