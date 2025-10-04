Hombre muere de disparo en la cabeza afuera de bar en Santa Cruz, Guanacaste

La Cruz Roja Costarricense confirmó la noche de este viernes el homicidio de un hombre que recibió un disparo en la cabeza, en la comunidad de Paraíso de 27 de Abril, en Santa Cruz, Guanacaste.



El hecho se registró a las 7:40 p.m., frente al bar Las Vegas.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima es un adulto que presentaba una herida provocada por un arma de fuego de grueso calibre.



Paramédicos de la Cruz Roja declararon al hombre fallecido en el sitio.

Al parecer, dos hombres dispararon contra el ofendido y huyeron del lugar.



El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial (OIJ).