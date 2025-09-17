Hombre muere atropellado tras bajarse de su vehículo en autopista General Cañas

Un hombre murió la mañana de este miércoles en la autopista General Cañas, en sentido hacia San José, luego de ser atropellado por un vehículo tras descender de su automóvil por razones que aún se desconocen.



De acuerdo con la información preliminar, el conductor viajaba en un carro, el cual dejó con las luces de emergencia encendidas antes de bajarse y colocarse sobre la vía principal. En ese momento fue impactado por otro vehículo que circulaba por la carretera (ver video adjunto de Telenoticias).



Cuando los socorristas llegaron al sitio confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar. Hasta ahora no se ha revelado la identidad ni la edad de la víctima.



La escena fue acordonada con cintas de precaución mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Debido al accidente, se reporta un importante congestionamiento vial en ambos sentidos de la General Cañas, afectando principalmente a quienes se desplazan desde Alajuela y Heredia hacia San José.



Las autoridades piden a los conductores no contribuir con el llamado “efecto mirón”, ya que las investigaciones podrían extenderse durante varias horas.

