Hombre muere atropellado por carro carretera vieja a Tres Ríos

Un hombre murió tras ser atropellado por un carro carretera vieja a Tres Ríos.

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en cruce entre Asembis y la BK.

La Cruz Roja llegó al sitio, pero yo no había nada que hacer por el hombre, quien fue declarado sin vida.

El paso estuvo cerrado en ambos carriles por casi dos horas mientras el OIJ realizaba el levantamiento del cuerpo.