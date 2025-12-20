Hombre muere atropellado por camión en Pavas

Un hombre falleció la noche de este viernes tras ser atropellado por un camión en el distrito de Pavas, San José.

El accidente ocurrió frente al Colegio Rincón Grande, en la zona de Lomas del Río. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, al llegar al sitio los socorristas ubicaron a la víctima y confirmaron su muerte en el lugar.

El paso por el sector permanece parcialmente cerrado, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.