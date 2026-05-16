Hombre muere atropellado en la autopista General Cañas

Un hombre falleció la noche de este viernes tras ser atropellado en la autopista General Cañas , a la altura de Río Segundo , aproximadamente a 500 metros de las antiguas estaciones de peaje.

El accidente se registró en sentido San José–Alajuela. Personal de la Cruz Roja se desplazó al sitio, pero la víctima fue declarada sin vida en el lugar.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido, así como las causas que provocaron el incidente.

Las autoridades se mantienen a la espera de agentes del OIJ para realizar el levantamiento del cuerpo.

Debido al accidente, únicamente uno de los tres carriles de la General Cañas se encuentra habilitado, por lo que se recomienda precaución a los conductores que transiten por la zona.