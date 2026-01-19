Hombre muere atropellado en Heredia

Un atropello mortal se registró la madrugada de este lunes, diagonal al centro comercial Paseo de las Flores, en la provincia de Heredia. Según el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió a las 5:50 a.m. y la víctima es un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada al momento del cierre de esta nota.



El accidente se produjo en el carril con sentido hacia el cantón central de Heredia. Debido a las diligencias judiciales, uno de los carriles fue cerrado inicialmente, mientras que horas después el Poder Judicial ordenó el cierre total de la vía para facilitar el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



En el sitio se mantuvieron funcionarios de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito, quienes coordinaron la regulación vehicular y la seguridad en la escena, a la espera del OIJ para la recolección de evidencias y el posterior levantamiento del cuerpo, que sería trasladado a Medicatura Forense (ver video adjunto en la portada).



Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que manejen con extrema precaución, ya que el llamado “efecto mirón” provocó disminución de la velocidad y riesgo de nuevos accidentes.

Además, el cierre total de la vía obligó a los vehículos que circulaban desde La Uruca a desviar hacia la derecha, con dirección a San Pablo, lo que podría generar congestionamiento en esta importante carretera de acceso a Heredia.



En el lugar también se señaló la falta de condiciones adecuadas para los peatones, como aceras inexistentes o en mal estado y alcantarillas sin tapa, factores que aumentan el riesgo para quienes transitan a pie por la zona.

A unos 25 metros del sitio del atropello existe un paso peatonal que conecta universidades con el centro comercial, sin embargo, no siempre es utilizado por las personas.



Las labores judiciales se extendieron durante buena parte de la mañana, por lo que las autoridades reiteraron la recomendación de paciencia y precaución a quienes debían ingresar al cantón central de Heredia.

