Hombre muere atropellado debajo de puente peatonal en Sabana Sur

Un hombre perdió la vida la noche de este jueves tras ser atropellado por un vehículo en Sabana Sur , Ruta 27, cerca de las instalaciones de la Contraloría General de la República .

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, la víctima —entre 55 y 65 años— fue declarada sin vida en el sitio del accidente.

El hecho se suma a otro percance ocurrido horas antes, también en la Ruta 27, cerca del peaje de Escazú, donde también se registró un fallecido.

Ambos sucesos han provocado un fuerte colapso vial desde el Paseo Colón hasta Santa Ana, complicando el tránsito en la capital y el oeste del Gran Área Metropolitana.

Ante esta situación, las autoridades solicitan a los conductores evitar el paso por Sabana Sur y la Ruta 27, y optar por vías alternas para reducir la congestión vehicular.

Fotografías: Michael Reyes