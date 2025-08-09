Hombre muere atropellado a la par del aeropuerto Tobías Bolaños

Un hombre de unos aproximados 38 años murió tras ser atropellado sobre la calle que va hacia el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.

La Cruz Roja llegó al sitio, pero ya no había nada que hacer por la víctima, quien fue declarada sin vida en el lugar.

El paso por la calle que va hacia el aeropuerto está cerrado mientras el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo.

De momento se desconocen las causas del atropello. De acuerdo con las autoridades, en esa carretera no hay postes de luz.